Kanalisiere die 90er Jahre mit dieser Street Fighter II Brille, Brille und Bekleidung

Capcom hat sich mit den Leuten von Melonoptics zusammengetan, um eine neue kollaborative Bekleidungskollektion zu entwickeln, die auf Street Fighter II basiert. Das Sortiment ist hauptsächlich auf Brillen ausgerichtet, sei es Sonnenbrillen, Schneebrillen und Fahrradbrillen, aber es gibt auch Optionen, um T-Shirts, Handschuhe, Socken und mehr zu ergattern, die auf dem berühmten Videospiel basieren.

Die Schneebrille gibt es in zwei Varianten, die nach Street Fighter Zeichen benannt sind. Sie können ein Akira-Modell oder ein Jackson-Modell bekommen, und beide Modelle kommen in ähnlichen Designs, entweder mit Ryu-Grafik, einer Spielerauswahl-Bildschirmgrafik oder einer Spielsymbolgrafik. Diese Designs spiegeln sich auf dem Modell der Fahrradbrille wider, das als Diablo bekannt ist, und ähnlich für die Brille, die es in drei Arten gibt. Sonnenbrillen mit der Bezeichnung Kingpin im Ryu-Stil, Gaming-Brillen mit der Bezeichnung Arcade mit Bildschirmstilen nach Spielerauswahl und Lifestyle-Sonnenbrillen, die auch als Arcade bekannt sind und bei denen die Bildschirmstile der Spielerauswahl ebenfalls verfügbar sind.

Wie im Rest der Kollaboration gibt es auch Shirts mit Ryu, Guile, Chun Li, Ken und mehr sowie einige fantastische fingerlose Handschuhe mit der Aufschrift "Double K.O.".

Werden Sie etwas von dieser Street Fighter II Ausrüstung zu Ihrer Garderobe hinzufügen?

