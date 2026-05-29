Kanadische Universität will einen störenden YouTuber verklagen, weil er mitten in einer Vorlesung ein Curry gekocht hat

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In einer ziemlich bizarren Wendung, die weiter verdeutlicht, wie toxisch die Influencer-Kultur geworden ist, plant eine Universität in der kanadischen Provinz Ontario, rechtliche Schritte gegen einen YouTuber namens Fique Ayub Fique einzuleiten, nachdem die Person beschlossen hat, den Unterricht zu besuchen, während sie einen Herd und Zutaten versteckt hat, bevor sie mitten im Unterricht ein Curry kocht. sich störend verhalten, indem er einen übertriebenen indischen Akzent verwendet.

Die Ontario Tech University hat dennoch offiziell eine einstweilige Verfügung gegen Ayub erwirkt und behauptet, er habe von "unrechtmäßigem Hausfriedensbruch und unbefugter Nutzung" des Universitätsgeländes profitiert. Bisher hat das von Ayub gedrehte Video aus diesem Vorfall seit seiner Veröffentlichung im Oktober 2024 über 13 Millionen Aufrufe generiert, wobei Ayubs Followerzahl im gleichen Zeitraum von 60.000 auf 1,3 Millionen angestiegen ist.

Laut National Post besagen die juristischen Dokumente, die beim Ontario Superior Court of Justice in Oshawa eingereicht wurden, dass Ayubs Handlungen nicht einmal ein Einzelfall waren, da der Influencer ein Jahr später, im Oktober 2025, zurückkehrte, um einen ähnlichen 'Streich' zu vollziehen, diesmal so, als würde er an der Universität einen eigenen Kochkurs unterrichten. wobei er beschloss, die Ereignisse zu beenden, indem er Curry auf die anwesenden Schüler warf...

Die einstweilige Verfügung wurde von Susan Healey, Richterin des Ontario Superior Court, erlassen, die erklärte: "Ayub hat nichts auf dem Campus zu suchen; seine Möglichkeit zum Betreten einzuschränken, schadet keinem seiner Grundrechte. Andererseits erfordert der anhaltende Reputationsschaden für Ontario Tech und die mögliche Unterbrechung der Rechte ihrer Studierenden und Professoren, frei von Belästigung und unerwünschter Ablenkung den Unterricht zu besuchen, dass diese Verfügung erteilt wird."

Ayub hat keine Antwort gegeben, selbst wenn der Influencer eine Verteidigung erhoben hat, in der er "jede einzelne Anschuldigung" bestreitet, obwohl die Videos aus der Situation noch auf seinem YouTube-Account aktiv sind.