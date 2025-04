Kanadas Liberale signalisieren Bruch mit der Handelstradition der Vereinigten Staaten

HQ

Die neuesten Nachrichten über Kanada . In einer hart umkämpften Wahl sicherte sich die Liberale Partei von Mark Carney eine Minderheitsregierung, verfehlte aber die absolute Mehrheit, behielt aber angesichts der zunehmenden Spannungen mit den Vereinigten Staaten die Macht.

Carney erklärte vor Anhängern in Ottawa, dass Kanadas langjähriges Modell der wirtschaftlichen Integration mit seinem südlichen Nachbarn nun vorbei sei, was eine mögliche Wende in der Handelsstrategie des Landes markiere. Hier ist, was er sagte:

"Das von den Vereinigten Staaten verankerte System des offenen Welthandels, ein System, auf das sich Kanada seit dem Zweiten Weltkrieg verlassen hat, ein System, das zwar nicht perfekt ist, aber jahrzehntelang dazu beigetragen hat, unserem Land Wohlstand zu bringen, ist vorbei."

Die Äußerungen des Premierministers kommen nach Wochen aggressiver Rhetorik von Donald Trump. Da es keine klare Mehrheit gibt, wird Carneys Regierung über die Unterstützung kleinerer Parteien verhandeln müssen, während sie sich auf einen eigenständigeren wirtschaftlichen Weg vorbereitet.