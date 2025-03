Kanada will Vergeltungszölle in Höhe von über 20 Milliarden US-Dollar gegen die Vereinigten Staaten verhängen Der anhaltende Handelskrieg zwischen den beiden Ländern verschärft sich, da neue Zölle auf Stahl und Aluminium in Kraft treten.

HQ Kanada wird Vergeltungszölle gegen die Vereinigten Staaten im Wert von über 20 Milliarden US-Dollar als Reaktion auf den jüngsten Schritt der Vereinigten Staaten ankündigen, bei dem die Produktbefreiungen für Stahl- und Aluminiumimporte ausliefen, so ein kanadischer Beamter (via Reuters). Angesichts der zunehmenden Handelsspannungen zwischen den beiden Ländern sind diese Zölle eine direkte Reaktion auf die Entscheidung von Präsident Donald Trump, die Zölle auf diese Metalle zu erhöhen, eine Entscheidung, die den größten ausländischen Lieferanten von Stahl und Aluminium in die Vereinigten Staaten betrifft. Die Ankündigung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich Premierminister Justin Trudeau darauf vorbereitet, die Zügel an seinen Nachfolger Mark Carney zu übergeben, der das Rennen um die Führung der Liberalen gewonnen hat. Carney ist jedoch nach wie vor nicht in der Lage, Gespräche mit Trump zu führen, bis er offiziell vereidigt ist. Unterdessen haben Trumps jüngste Äußerungen in den sozialen Medien über Kanadas Platz in den Vereinigten Staaten weiter Öl ins Feuer gegossen. Vorerst bleibt abzuwarten, wie diese neuen Zölle die Handelsbeziehungen verändern werden. Shutterstock