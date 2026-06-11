Kanada plant, soziale Medien für Personen unter 16 Jahren zu verbieten

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Kanadas Marc Miller, Minister für kanadische Identität und Kultur sowie Minister für Amtssprachen, brachte den Gesetzentwurf C-34, den Safe Social Media Act, ein, der laut kanadischer Regierung soziale Medien im Land für unter 16-Jährige verbieten würde, berichtet von The Guardian und YLE.

Eine Ausnahme wäre für Dienste erlaubt, deren Anbieter spezifisch definierte Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Minderjährigen überprüfen könnten.

Chatdienste auf Basis von künstlicher Intelligenz müssten beispielsweise auch die Überwachung schädlicher Inhalte verschärfen und Behörden benachrichtigen, wenn Nutzer planen, sich selbst oder andere zu schädigen.

Um Gesetz zu werden, müssen sowohl das Oberhaus als auch das Unterhaus des kanadischen Parlaments das Gesetz genehmigen.