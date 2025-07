HQ

Die neuesten Nachrichten über Kanada und Gaza . Israel scheint seine kolonialistischen Bestrebungen über den Gazastreifen bis an die Grenzen getrieben zu haben. Woche für Woche berichten wir über den Schrecken, die Gewalt und den Hunger, die dieses enge Gebiet heimsuchen, das vom Nachbarn Israel belagert wird. Israel stellt sich weiterhin taub gegenüber dem internationalen Druck für einen Waffenstillstand und uneingeschränkte humanitäre Hilfe.

Doch zum ersten Mal seit der Gründung des Staates Israel beginnen die mächtigsten Länder der Welt, die Situation in einem anderen Licht zu sehen. Frankreich war das erste Land, das dies tat, und kündigte vor einigen Wochen an, dass es den Staat Palästina im kommenden September anerkennen wird, ebenso wie das Vereinigte Königreich (unter bestimmten Bedingungen, wie z.B. der Ausrufung von Wahlen für die Palästinensische Autonomiebehörde ohne Hamas). Und heute erfahren wir, dass Kanada das dritte Mitglied der G7 sein wird (die größten Volkswirtschaften der Welt) den Staat Palästina anerkennt, ebenfalls im kommenden September, so die BBC.

Nicht, dass Palästina nicht schon früher als souveräne Nation anerkannt worden wäre (147 der 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen erkennen es als solche an), aber jetzt, da der Konflikt einen kritischen Punkt für die Bevölkerung erreicht, verliert Israel seine internationalen Verbündeten, so dass es de facto isoliert ist und nur von den Vereinigten Staaten unterstützt wird.

Israels Außenminister lehnt die Ankündigung der kanadischen Regierung als "Belohnung für die Hamas" rundweg ab. Mehr als 60.000 Menschen haben in Gaza ihr Leben verloren, und 154 Menschen, darunter 89 Kinder, sind an Unterernährung gestorben, wie das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium des Gebiets mitteilte.