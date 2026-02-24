Kanada kündigt 220 Millionen Dollar für die Ukraine an

HQ

Kanada wird der Ukraine 300 Millionen kanadische Dollar (etwa 220 Millionen US-Dollar) an neuer militärischer Unterstützung gewähren und Sanktionen gegen 100 Schiffe verhängen, die mit Russlands sogenannter Schattenflotte verbunden sind, sagte Verteidigungsminister David McGuinty am Dienstag.

Die Finanzierung ist Teil eines umfassenderen Hilfspakets in Höhe von 2 Milliarden kanadischer Dollar, das bereits im Bundeshaushalt vom vergangenen November vorgesehen war. Ein Großteil des Gesamtpakets war bereits angekündigt.

In Ottawa sagte McGuinty, die Maßnahmen unterstreichen Kanadas fortgesetzte Unterstützung für die Ukraine, da es vier Jahre seit dem Beginn einer groß angelegten Invasion Russlands sei...