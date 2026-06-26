Kanada kann jetzt am Eurovision Song Contest teilnehmen

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Die Canadian Broadcasting Corporation kooperiert seit 1950 mit europäischen Rundfunkanstalten, und nun hat die European Broadcasting Union (EBU) Kanada auf ihrer Generalversammlung in Prag als Mitglied aufgenommen, wie von der EBU angekündigt und von YLE berichtet.

Diese Entscheidung bedeutet, dass Kanada in Zukunft am Eurovision Song Contest teilnehmen kann. Die Vollmitgliedschaft verschafft zudem Zugang zu allen kollaborativen Netzwerken der EBU, einschließlich Netzwerken für investigativen Journalismus.

Die Geschäftsführerin der Canadian Broadcasting Corporation, Marie-Philippe Bouchard, machte deutlich, dass eine volle Mitgliedschaft hilft, Desinformation zu bekämpfen und Menschen auf beiden Seiten des Atlantiks zugutekommt.

Die Mitgliedschaft wurde möglich, nachdem die EBU ihre Regeln überarbeitete und die Mitgliedschaft für Rundfunkanstalten außerhalb Europas öffnete, sofern diese Länder die Kriterien des Europarats erfüllten.