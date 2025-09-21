Gamereactor

Kanada erkennt den Staat Palästina formell an

"Kanada erkennt den Staat Palästina an und bietet unsere Partnerschaft an, um das Versprechen einer friedlichen Zukunft sowohl für den Staat Palästina als auch für den Staat Israel aufzubauen."

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Kanada den Staat Palästina anerkannt hat. Die Entscheidung, die Mark Carney am Sonntag bekannt gab, schließt sich Kanada mit über hundert Nationen an, die diesen Schritt bereits unternommen haben. Andere westliche Verbündete, darunter das Vereinigte Königreich und Australien, haben die Maßnahme am Sonntag ebenfalls gebilligt. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!

Der kanadische Premierminister Mark Carney nimmt am 24. August 2025 an einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zum Unabhängigkeitstag der Ukraine in Kiew, Ukraine, teil // Shutterstock

