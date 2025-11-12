Kanada drängt auf die Teilnahme am Eurovision Song Contest als Teil des kulturellen Wandels hin zu Europa

HQ

Kanada prüft die Möglichkeit, am Eurovision Song Contest teilzunehmen, was nach Angaben von Beamten die Bemühungen des Landes widerspiegelt, seine kulturelle Unabhängigkeit zu behaupten und die Beziehungen zu Europa zu vertiefen.

Wie The Guardian berichtete, enthüllte eine kurze Erwähnung im neuen kanadischen Bundeshaushalt, dass die Regierung mit CBC/Radio-Canada, einem assoziierten Mitglied der Gewerkschaft, zusammenarbeitet, um eine mögliche Beteiligung zu erörtern.

Finanzminister François-Philippe Champagne sagte, die Idee stamme von "den Menschen, die teilnehmen", und beschrieb sie als Teil eines umfassenderen Vorstoßes, "unsere Identität zu schützen" und kanadische Talente auf der globalen Bühne zu präsentieren.

Kanadas europäischer Pivot

Premierminister Mark Carney ist Berichten zufolge an der Initiative beteiligt, die sich mit der diplomatischen Neuausrichtung Ottawas weg von Washington und hin zu europäischen Partnern nach den jüngsten Handelsspannungen mit der Regierung von Donald Trump einfügt.

Eurovisionsdirektor Martin Green bestätigte frühe Gespräche mit CBC und sagte, der Wettbewerb begrüße das Interesse neuer Sender. Kanada hat zwar noch nie an einem Wettbewerb teilgenommen, aber mehrere kanadische Künstler, darunter Céline Dion, haben die Eurovisionsbühne beehrt.