Kanada bestätigt, dass es am Eurovision Song Contest teilnimmt

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Kürzlich wurde bekannt, dass Kanada in die European Broadcast Union aufgenommen wurde, eine Entscheidung, die bedeutete, dass die nordamerikanische Nation offiziell am Eurovision Song Contest teilnehmen durfte.

Laut Reuters wurde dies nun bestätigt, da Kanada der nächste Neuzugang für die erfolgreiche Pop-Performance-Show ist, die neueste nach Australiens Ankunft im Jahr 2015.

Es wird erwähnt, dass Kanada offiziell im Eurovision-Halbfinale 2027 in Bulgarien antreten wird, wobei Bulgarien ausgewählt wird, da der Sieger des aktuellen Turniers das Folgeturnier ausrichten muss, was bedeutet, dass es möglich ist, dass der Eurovision Song Contest 2028 bereits in Kanada stattfinden könnte.

Wir kennen die genauen Termine (abgesehen von Mai 2027) für die Rückkehr des Eurovision Song Contest noch die genaue Gastgeberstadt, selbst wenn Bulgarien als Gastgebernation bestätigt wird.