Kanada bereitet sich auf Investitionen in Höhe von 13 Milliarden US-Dollar in die Hubschrauberflotte vor

Die neuesten Nachrichten über Kanada . Das kanadische Militär ist bereit, seinen ehrgeizigen 12,9-Milliarden-Dollar-Plan zur Anschaffung einer neuen Flotte taktischer Hubschrauber voranzutreiben, die darauf abzielen, Lücken in der Feuerkraft, Mobilität und Unterstützung für Spezialoperationen zu schließen.

Das Projekt Next Tactical Aviation Capability Set (nTACS), das der Royal Canadian Air Force, der kanadischen Armee und den kanadischen Spezialeinheiten dienen wird, verspricht, die kanadischen Luftfahrtfähigkeiten durch den Ersatz der alternden CH-146 Griffon-Flotte zu verbessern.

Da die Gespräche voraussichtlich in diesem Sommer beginnen werden, befindet sich das Projekt noch in einem frühen Stadium, wobei eine anfängliche Betriebsfähigkeit für 2033 angestrebt wird. In der Zwischenzeit konzentriert sich Kanada auch auf die Modernisierung seiner Flotte von Chinook-Schwerlasthubschraubern, wobei ein Mid-Life-Update für 2032 geplant ist.