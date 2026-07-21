Kanada bereit, die Handelsgespräche mit den USA zu "intensivieren", da Trump 50%-Zölle einführt

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Donald Trump hat einen Zoll von 50 % auf verschiedene kanadische Waren verhängt, nachdem der US-Präsident behauptet hatte, US-Autos, Milchprodukte und Alkohol seien vom nordamerikanischen Nachbarn des Landes "ungleich behandelt" worden.

Der kanadische Premierminister Mark Carney ist bereit, die Handelsgespräche mit den USA in den kommenden Wochen zu "intensivieren". Die Zölle treten in 30 Tagen in Kraft. Kanadischer Wein, Hockeyschläger, Zement und mehr sind Ziel der Zölle, aber andere wichtige Exporte wie Energie, Kali, Mineralien und Fisch bleiben unberührt.

Im Jahr 2025 reagierte Kanada auf Trumps Zölle. Einige davon wurden gestrichen, aber Abgaben blieben für US-Autos, Stahl und Aluminium bestehen. In einer Stellungnahme auf X sagte Carney: "Dies ist die jüngste in einer Reihe einseitiger US-Handelsmaßnahmen, die damit begannen, dass die USA eine Reihe von Zöllen erhoben, die direkt gegen das Kanada-Vereinigte-Staaten-Mexiko-Abkommen verstoßen."

Dies geschieht, nachdem Trump damit gedroht hatte, Bußgelder und Zölle wegen des Rauchs von Kanadas Waldbränden, der in die Städte der USA gedrungen ist, zu verhängen. Laut BBC News wurde in der diese Woche von Trump unterzeichneten Executive Order keine Erwähnung von Waldbränden erwähnt.