Kampf-Skills und Bewegung in drei Minuten Anno: Mutationem

Der Producer von ThinkingStars stellte diese Woche auf Sonys chinesischem Playstation-Kanal einen Gameplay-Überblick des Cyberpunk-Abenteuers Anno: Mutationem vor. Auf etwa drei Minuten wurden die drei großen Standbeine des Titels näher vorgestellt - RPG-Elemente, das dystopische Setting und der Kampf.

Zuerst erkundet Titelheldin Ann die Asamizu-Avenue, die sie nach interessanten Interaktionsmöglichkeiten und Power-Ups abscannt. Anschließend sprechen wir mit einem Questgeber, der uns auch direkt auf die Straße schickt, wo wir uns mit Buster-Großschwert und Pistole im 2,5D-Stil durch Gegner prügeln. Die Entwickler wollten eigenen Aussagen zufolge das Spielgefühl von klassischen Brawlern wie Street Fighter 2 simulieren.

Das Inventar und Ausrüstungsmenü wird in Anno: Mutationem zusammenfassend Groom-System genannt. Neben dem bereits erwähnten Großschwert und der Pistole kann Ann auf ein flinkes Katana zugreifen und all diese Waffen lassen sich mit frischen Chipsätzen anpassen und ausbauen. In diesem Menü werden wir zudem unsere Fähigkeiten und „QTE-Skills" anpassen, was allerdings nicht weiter erläutert wurde.

Abgeschlossen wurde die kleine Entwicklerpräsentation mit einem kurzen Ausschnitt auf eine normale Mission, sowie auf einen anschließenden Bosskampf. Das komplette Gameplay-Video (mitsamt englischer Untertitel) könnt ihr Anno: Mutationem." target="_blank">drüben auf Youtube ansehen, um euch zum Start des Spiels im Dezember vorzubereiten. Auf PS4 und PC soll der chinesische Actiontitel erscheinen.