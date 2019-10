Kämpfe, Plattforming und Socializing in Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers

Heute Morgen hat Atlus neue Informationen zum Persona-Spin-Off Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers veröffentlicht. Im japanischen Video, das wir euch unten eingebunden haben, sehen wir verschiedene Aspekte, die das Musou-Spiel bereichern. Wir haben Plattforming-Sequenzen gesehen, animierte Filmszenen, neue Charaktere und freie Erkundung ohne Feinde. Die soziale Komponente von Persona hat es ebenfalls ins Spiel geschafft, was einen interessanten Kontrast zum actiongeladenen Gameplay darstellen wird, für das die Warriors-Entwickler Omega Force bekannt sind. Dieses Abenteuer entsteht in Absprache mit Atlus' Persona-Team.

Scramble ist eine Fortsetzung von Persona 5, die etwa ein halbes Jahr nach dem Ende des Hauptspiels ansetzt. Die Gruppe triff sich zu einem gemeinsamen Sommerurlaub und bemerkt, dass die kognitive Welt erneut verdrehte Paläste hervorgebracht hat. Die Geschichte von Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers führt uns quer durch Japan. Die Phantom Thieves verlassen Japan und haben die Chance darauf, frühere Schauplätze der Serie zu besuchen. Farbkodierungen im bisher gezeigten Material implizieren Verbindungen zu früheren Ablegern der Serie.

Beim Action-Gameplay dürfen Spieler zwischen zwei unterschiedlichen Nahkampf-Angriffen wählen, zudem gibt es eine Taste für unsere Persona und die ausgerüstete Fernkampfwaffe. Springen und Ausweichen sind ebenfalls verfügbar, mit Ausnahme von Futaba sind wohl alle Mitglieder der Phantom Thieves spielbar.

Der 20. Februar 2020 ist der japanische Release-Termin von Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, zur westlichen Lokalisation hat sich noch niemand offiziell geäußert. Weitere Informationen folgen am 4. Dezember in einem weiteren Livestream. Unten folgen neue Screenshots.

You watching Werben

Quelle: Persona Central.