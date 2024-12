Kämpfe nach der Apokalypse ums Überleben, indem du eine Drohne in TankHead steuerst

Day of the Devs: Die Game Awards Edition hatte am Ende ihrer Präsentation eine nette Überraschung parat, mit einer Post-Shadowdrop-Präsentation von TankHead, einem Action-Brawler mit Robotern, die von einer kleinen, aufsteckbaren Drohne gesteuert werden, die sich mit dem menschlichen Geist verbindet.

Dahinter scheint auch nicht viel Philosophie zu stecken, sondern spaßige Kämpfe zwischen Robotern, die schießen, schlagen und ihre Gegner zerschmettern können. Du kannst dein Roboterfahrzeug auch anpassen und es für den Kampf vorbereiten, während du die Ruinen der Welt plünderst.

TankHead ist ab sofort exklusiv im Epic Games Store erhältlich, und ihr könnt euch unten einen Trailer ansehen.