Kämpfe mit deinen Freunden in einem von japanischem Theater inspirierten Brawler mit Bunraku

Gestern Abend auf der Latin American Games Showcase wurden zahlreiche Spiele präsentiert, die von Studios aus ganz Südamerika entwickelt wurden, und unter den vielen Mehrspieler-Titeln, die heute als 'Friendslop' bekannt sind, fiel das Angebot von Kolumbiens Efecto Studios durch die Wahl eines Mehrspieler-Genres auf, das heutzutage weniger verbreitet ist: Der Brawler.

Bunraku, wie der Titel genannt wird, ist ein Kampfspiel, das vom japanischen Puppentheater gleichen Namens inspiriert ist und dich sowie bis zu acht Freunde sowohl im lokalen als auch im Online-Modus in wilde Plattformkämpfe mitnimmt, bei denen du Charaktere steuerst, die von Ninjas, Samurais und Geishas inspiriert sind. Der Kampf erfordert das Beherrschen von Schwertstößen im Lauf, präzise Paraden und kraftvolles Ninjutsu, wobei die Action mit einer Darbietung vor einem Live-Publikum kombiniert wird, das dynamisch auf jeden Treffer reagiert.

Bunraku ist derzeit für einen offenen Playtest auf Steam verfügbar, der bis zum 14. Juni läuft, aber es gibt noch kein festes Veröffentlichungsdatum. Wenn du dich jedoch für das Spiel interessierst, verpass nicht den Trailer und die Screenshots unten.