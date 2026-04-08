Kampf Tyson Fury gegen Arslanbek Makhmudov am Freitag: Wie spät ist es und vollständige Liste der Kämpfe
Tyson Fury kehrt aus dem Ruhestand zurück, um gegen Arslanbek Makhmudov im Tottenham-Stadion anzutreten.
Tyson Fury, der zweifache Schwergewichts-Weltmeister, kehrt nach einem 15-monatigen Ruhestand zurück, um am Freitag, dem 10. April, im Tottenham Hotspur Stadion gegen Arslanbek Makhmudov zu kämpfen, bei einem Boxevent, das weltweit von Netflix übertragen wird. Makhmudov, 36 Jahre alt mit einer Bilanz von 21-2, ist weiterhin aktiv und besiegte zuletzt am 11. Oktober David Allen.
Tyson Fury gegen Arslanbek Makhmudov wird das Hauptereignis der Hauptkarte sein, beginnend um 20:00 MESZ, 19:00 Uhr BST, aber Furys Kampf wird erst um 23:30 MES, 22:30 BST erwartet.
Zusätzlich wird es sechs Vorkämpfe und drei weitere Kämpfe auf der Hauptkarte geben, darunter Conor Benn gegen Regis Prograis als Co-Hauptkampf:
Vorkämpfe:
- Simon Zachenhuber gegen Pawel August – Mittelgewicht
- Breyon Gorham gegen Eduardo Costa – Leichtweltergewicht
- Mikie Tallon gegen Leonardo Blanc – Fliegengewicht
- Felix Cash vs Liam O'Hare – Mittelgewicht
- Hector Lozano gegen Sultan Almohammed – Superfedergewicht
- Elliot Whale gegen Tom Hill – Weltergewicht
Hauptkarte:
- Tyson Fury gegen Arslan Makhmudov – Schwergewicht
- Conor Benn gegen Regis Prograis – Weltergewicht
- Jeamie 'TKV' Tshikeva (Champion) vs Richard Riakporhe – britischer Schwergewichtstitel
- Frazer Clarke vs Justis Huni – Schwergewicht