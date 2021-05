Kampagnen-DLC in Mechwarrior 5: Mercenaries wohl ein eigener Spielmodus

You're watching Werben

Am 27. Mai erscheint Mechwarrior 5: Mercenaries zum Preis von 30 Euro auf den beiden PC-Plattformen Steam und GOG.com, sowie auf Xbox Series. Piranha Games wird diesen neuen Spielversionen einen zusätzlichen Mech zur Verfügung stellen, der mit spezieller Ausrüstung und eigenen Dialogzeilen daherkommt.

Der Titel wird plattformübergreifend zwischen all diesen Formaten spielbar sein und es soll ein großes Update mit Dutzenden Features und allgemeinen Verbesserungen geben, das alle Spieler erhalten. Welche Neuerungen umgesetzt werden konnten, wird nur grob angedeutet (die Infanterie verschwindet im Verlauf des Matches nicht mehr so einfach von der Bildfläche, mehr Spielhinweise, Änderungen am HUD, etc.).

In der neuesten Pressemitteilung haben wir nur wenig mehr zum geplanten Story-DLC erfahren. Dieser neue "Spielmodus" heißt „Heroes of the Inner Sphere" und er scheint unterschiedliche Spielstile zu erlauben. Wir wissen, dass ihr mit eurer Robotercrew andere Mechs auslöschen, Ausrüstung sammeln und neue Quests absolvieren könnt. Was die Überraschung kosten soll, ist nicht bekannt.