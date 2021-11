Kampagne von Halo Infinite scheint Anpassungsgegenstände für Mehrspielermodus freizuschalten

HQ

Mit dem Multiplayer-Teil von Halo Infinite scheinen die Fans insgesamt doch recht zufrieden zu sein, allerdings gibt es erwartungsgemäß auch ein paar Kritikpunkte (vermutlich ist dieser Teil des Spiels deshalb offiziell noch in der Beta-Phase). Der Spielfortschritt im Online-Segment ist in den Augen vieler Spieler zum Beispiel zu langsam. Der Battle-Pass des Spiels scheint allerdings nicht die einzige Methode zu sein, um kosmetische Inhalte für den Mehrspielermodus freizuschalten.

Ein Dataminer hat festgestellt, dass man Skins, Embleme und andere kosmetische Gegenständen zum Beispiel durch das Abschließen von Herausforderungen in der Kampagne freischaltet. Es scheint allerdings nicht möglich zu sein, interessantere Gegenstände (wie Rüstungen) zu erhalten, die ein Fokus der Anpassungsoptionen im Multiplayer von Halo Infinite sind.

Auf der anderen Seite hat 343 Industries bereits angekündigt, den sie den Battle-Pass-Fortschritt von Halo Infinite in Zukunft genauer unter die Lupe nehmen wollen. Es wäre also zumindest nicht undenkbar, dass die Belohnungen aus der Kampagne auf Wunsch der Fangemeinde hin angepasst werden. Halo Infinite erscheint offiziell am 8. Dezember, doch auf den gratis spielbaren Mehrspielermodus könnt ihr bereits vorab zugreifen.