Kampagne von Halo Infinite ist ab 19:00 Uhr verfügbar

Heute nimmt der Master Chief seinen Kampf für die Freiheit der Menschheit wieder auf, da Halo Infinite offiziell erscheint. Das Spiel ist ab 19:00 Uhr bei uns verfügbar, falls ihr von der Post im Laufe des Tages keine physische Disc erhaltet. Leider können selbst diejenigen, die den Ego-Shooter elektronisch gekauft haben (oder ihn via Microsofts Gaming-Abo beziehen), nicht um diese Uhrzeit loslegen, da man die Kampagne nicht vorab herunterladen kann, wie vom Community-Manager Brian Jarrard gestern bestätigt wurde. Er kenne die "genauen technischen Gründe nicht genau", gibt allerdings zu, dass der Preload leider nicht möglich sei.

Die Eindrücke zur Kampagne sind generell positiv, obwohl es auch starke Gegenstimmen gibt. Zum einen wird dem Spiel ganz zentral vorgeworfen, dass die größte Neuerung - die offene Spielwelt - extrem langweilig, generisch und wenig abwechslungsreich daherkomme. Viele Probleme des Games lassen sich auf die offene Welt zurückführen, beschwert sich beispielsweise Christian Fritz Schneider von der Gamestar.

In unserem Test, und da stimmen auch die enttäuschten Stimmen zu, wird vor allem die spielerische Freiheit und das hervorragende Waffen-Handling gelobt. Ein solcher Bonus hält aber nicht lange an, wenn die Entwickler diese eigenen Stärken nicht nutzen. In der Kampagne werden die Geschehnisse von Halo 5: Guardians übrigens zu großen Teilen ignoriert, falls ihr euch das gefragt habt. Stattdessen erzählt uns Halo Infinite lange Zeit gar nichts, bis es plötzlich ein interessantes Thema findet und kurz danach endet. Hoffentlich habt ihr mehr Spaß daran, denn ein neues Halo erscheint ja nicht alle Tage.

