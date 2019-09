Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare wird "so lang, wie es die Fans erwarten"

Nachdem Treyarch die Einzelspielerkampagne von Call of Duty: Black Ops 4 zugunsten eines Battle-Royale-Spielmodus rausgeworfen hat, schauen ein paar Spieler nun wieder etwas gespannter auf das bevorstehende Call of Duty: Modern Warfare - das Game soll sich ja wieder auf die alte Stärke konzentrieren. Obwohl die Story schon lange nicht mehr die Hauptangelegenheit von Call of Duty ist, wollte der Narrative Director Taylor Kurosaki dieser Art von Spielern Mut zusprechen.

Im Interview mit Game Informer sagte der Entwickler kürzlich, dass die Kampagne "im Einklang" mit anderen modernen Call-of-Duty-Storys stehen werde, was auch in puncto Spiellänge der Fall wäre. Runtergebrochen würde das basierend auf Call of Duty: WWII und Call of Duty: Infinite Warfare etwas zwischen sieben und neun Stunden bedeuten. Wärt ihr damit zufrieden?