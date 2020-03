Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 2 Remasterd erscheint Morgen

In letzter Zeit gab es solide Hinweise, die auf eine bevorstehende Neuveröffentlichung der Einzelspielerportion von Call of Duty: Modern Warfare 2 hindeuteten. Morgen wird die Kampagne von Modern Warfare 2 Remastered erscheinen, jedenfalls sagt uns das die Produktseite des Spiels, die in diesen Stunden im deutschen Playstation-Store vorbereitet wurde.

Das Spiel wurde "vollständig neu gemastert", es wird von "verbesserten Texturen, Animationen, physikalischem Rendering und HDR-Beleuchtung" gesprochen, was das Datenvolumen der etwa sechsstündigen Kampagne auf stolze 46,9 GB angehoben hat. Die grafisch aufbereitete Kampagne wird zum Preis von 24,99 Euro Käufer auf PS4, Xbox One und PC erscheinen und Käufer erhalten das sogenannte Ghost-Bundle für Call of Duty: Modern Warfare und Call of Duty: Warzone dazu. Darin sind Skins, Waffenbaupläne und spezielle Emblems enthalten.