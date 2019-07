Kampagne in Gears 5 ist die bislang Größte der Serie

Aus irgendeinem Grund wollte uns The Coalition bislang noch keine Eindrücke aus dem Einzelspielermodus vom neuen Gears of War präsentieren. Auf der E3 konnten wir zwar in den neuen Escape-Modus reinschnuppern, doch insgesamt lag der Fokus bisher sehr stark auf mehr Multiplayer. Das soll laut dem Design-Direktor Ryan Cleven (verantwortlich für den Mehrspielermodus) aber nicht heißen, dass das Studio kein Vertrauen in die eigene Geschichte hat. In einem Interview mit Game Informer fand der Entwickler viele lobende Worte, um sein nächstes Projekt zu bewerben:

"Gears 5 ist das bislang größte Gears of War. Es hat die größte Kampagne aller Zeiten, das größte PvE aller Zeiten, den größten Versus-[Modus] aller Zeiten. Das Team von The Coalition ist ein äußerst talentiertes und fokussiertes Team, das an dieses Spiel glaubt. Es ist ihnen ein besonderes Anliegen, ihre Unterschrift - ein hohes Maß an Qualität - [unter dieses Projekt] zu setzen und ein Vermächtnis zu schaffen, das Gears-Fans erkennen werden."

Ohne solche Aussagen werten zu wollen, sollen sich Fans in den Augen von Ryan Cleven wohl auf ein vollgepacktes Spielerlebnis einstellen, das seine Vorgänger in jeglicher Hinsicht in den Schatten zu stellen scheint. Hoffentlich bringen diese hohen Erwartungen das Game am Ende nicht zu Fall - wäre ja nicht das erste Mal, dass sich ein ambitionierter Entwickler übernimmt. Was spielt ihr in Gears of War am liebsten?