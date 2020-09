Kampagne aus Call of Duty: Black Ops Cold War gezeigt, Alpha-Tests knallen noch diese Woche

Dan Vondrak, der Creative Director von Raven Software, erschien heute Abend während Sonys PS5-Showcase, um über Call of Duty: Black Ops Cold War zu sprechen. Während des Segments haben wir einen Teil der ersten Kampagnenmission gesehen, die in einer regnerischen Nacht in der Türkei spielt. Während der Demo wurde eine Kill-Cam im Sniper-Elite-Stil (ohne Xray) demonstriert, wir haben eine Geiselnahme miterlebt und böse Militärs mit einem ferngesteuerten Explosionsauto in die Luft gejagt.

Das Spiel erscheint am 13. November auf allen aktuellen Plattformen an, doch es gibt noch eine kleine Überraschung. Playstation-4-Besitzer werden bereits am Freitag, dem 18. September, auf eine Multiplayer-Alpha des Games zugreifen dürfen. Morgen um 17:00 Uhr könnt ihr die 25 GB große Spieldatei herunterladen und Sechs-gegen-Sechs-Spielmodi wie Combined Arms und Domination spielen. Auf alle Teilnehmer warten verschiedene Boni, wenn sie Call of Duty: Modern Warfare oder Call of Duty: Warzone auf der gleichen Plattform spielen sollten.