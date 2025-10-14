Kamerunischer Oppositionsführer besiegt ältesten Präsidenten der Welt in historischer Wahl

HQ

Soeben haben wir die Nachricht erhalten, dass sich Kameruns Oppositionskandidat Issa Tchiroma zum Sieger der Präsidentschaftswahlen erklärt und den langjährigen Regierungschef Paul Biya zum Einlenken aufgefordert hat. In seiner Heimatstadt Garoua bezeichnete Tchiroma das Ergebnis als klaren Sieg für die Menschen und lobte die Bürger dafür, dass sie ihre Stimmen trotz der Spannungen verteidigt haben. Der ehemalige Minister, der sich Anfang des Jahres von Biya abgespalten hatte, sagte, das Regime stehe nun vor der Wahl, den Willen des Volkes zu akzeptieren oder Instabilität zu riskieren. Paul Biya, mit 92 Jahren der älteste Präsident der Welt, wurde allgemein erwartet, dass er seine 43-jährige Machtergreifung verlängern würde, trotz einer energischen Opposition, die auf einen Wandel drängte. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!