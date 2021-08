Kamek Magikoopa fegt bald durch Mario Kart Tour

HQ

Nachdem Mario Kart Tour im Sommer der Kurs "Cheep-Cheep Island" hinzugefügt wurde, deutet Nintendo weitere Inhalte für das mobile Rennspiel an. Das Unternehmen impliziert, dass sich der Magikoopa Kamek der Liste der verfügbaren Rennfahrer anschließen wird, sobald die sogenannte Kamek-Tour offiziell beginnt. Der genaue Zeitpunkt der kommenden Rennsaison ist jedoch noch unklar.

Nintendo Life hebt hervor, dass Kamek zum ersten Mal ein spielbarer Fahrer in einem Mario-Kart-Spiel sein wird, was sein Debüt umso spannender macht. Ein Emblem des Zauberers wurde Berichten zufolge in den ungenutzten Dateien Mario Kart 8 identifiziert, doch der Charakter hat es leider nie ins Spiel geschafft.