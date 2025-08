Kamala Harris glaubt, dass das politische System in den USA "kaputt" ist Die ehemalige Vizepräsidentin hat dargelegt, warum sie nicht erneut zur Wahl antreten wird und was sie an der Trump-Präsidentschaft überrascht hat.

HQ In etwas mehr als drei Monaten wird es ein Jahr her sein, dass US-Bürger bei der Präsidentschaftswahl 2024 zwischen Harris und Trump zur Wahl gingen. Wir alle kennen das Ergebnis dieser Wahl, und Harris hat seitdem weitgehend geschwiegen. Vor kurzem setzte sie sich jedoch mit dem Late Show-Moderator Stephen Colbert zusammen, um über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu sprechen. Auf die Frage, ob sie wieder für das Amt kandidieren würde, antwortete Harris: "Nein. Ich will nicht zurück in das System. Ich glaube, es ist kaputt." "Ich habe immer geglaubt, dass unsere Systeme, so zerbrechlich unsere Demokratie auch ist, stark genug sind, um unsere grundlegendsten Prinzipien zu verteidigen, und ich denke im Moment, dass sie nicht so stark sind, wie sie sein müssten", führte sie aus. "Ich möchte das Land bereisen, ich möchte den Menschen zuhören, ich möchte mit den Menschen sprechen und ich möchte nicht, dass es transaktional ist, bei dem ich um ihre Stimme bitte. Aber das bedeutet nicht, dass wir aufgeben, darum geht es nicht." Harris sagte, dass sie immer Teil des Kampfes sein werde, obwohl sie nicht für das Amt kandidiert. Sie wurde auch gefragt, ob sie sich in ihrer Vorhersage bestätigt fühle, was passieren würde, sollte eine Trump-Präsidentschaft zurückkehren. "Ich habe viel davon vorhergesagt. Was ich aber nicht vorausgesehen habe, war die Kapitulation. Es gibt viele, die sich als Hüter unseres Systems und unserer Demokratie betrachten, die kapituliert haben, und ich habe das nicht kommen sehen", sagte Harris. Harris' Auftritt kommt nach der Nachricht, dass CBS Stephen Colberts Late Show absetzt. Während CBS behauptet, es gebe keine politischen Gründe dafür, war Trump ein Kritiker von Colbert und das Weiße Haus feierte die Absage, als die Nachricht bekannt gegeben wurde. lev radin / Shutterstock.com