Kamala Harris deutet eine weitere Präsidentschaftskandidatur an: "Ich bin noch nicht fertig"

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Kamala Harris angedeutet hat, dass sie sich erneut um die Präsidentschaft bewerben könnte, und in einem neuen Interview, das am Sonntagmorgen auf der BBC ausgestrahlt werden soll, sagte, sie sei "noch nicht fertig" mit der Politik.

Im Gespräch mit Sunday with Laura Kuenssberg sagte die ehemalige Vizepräsidentin, dass sie "möglicherweise" die nächste Präsidentin sein könnte, ihr bisher deutlichstes Signal, dass sie 2028 eine weitere Kampagne für das Weiße Haus starten könnte.

Harris beharrte darauf, dass sie noch keine endgültige Entscheidung getroffen habe, betonte aber, dass ihre Karriere im öffentlichen Dienst noch lange nicht vorbei sei. "Ich habe meine gesamte Karriere als Leben des Dienens gelebt, und das steckt mir in den Knochen", sagte Harris der BBC. "Ich bin noch nicht fertig."

Obwohl sie in den Umfragen weit hinter anderen potenziellen demokratischen Anwärtern liegt, darunter der Schauspieler Dwayne "The Rock" Johnson, wischte Harris die Zahlen zurück und merkte an, dass sie sich nie auf Umfragen verlassen habe, um politische Entscheidungen zu treffen.

"Wenn ich auf Umfragen gehört hätte, hätte ich nicht für mein erstes oder zweites Amt kandidiert, und ich würde sicherlich nicht hier sitzen", sagte sie. Harris wiederholte auch ihre früheren Warnungen vor Trump und nannte ihn einen "Tyrannen" mit "dünner Haut", der das Justizsystem als "Waffe" eingesetzt habe.

In diesem Fall kritisierte sie Wirtschaftsführer und Institutionen, "die das Knie vor dem Fuß eines Tyrannen beugen, glaube ich, aus vielen Gründen, einschließlich der Tatsache, dass sie an der Macht sein wollen, weil sie vielleicht eine Fusion genehmigen lassen oder eine Untersuchung vermeiden wollen".

Das Weiße Haus wies ihre Äußerungen zurück und erklärte in einer Erklärung: "Als Kamala Harris die Wahl mit einem Erdrutschsieg verlor, hätte sie den Hinweis annehmen sollen, dass das amerikanische Volk sich nicht um ihre absurden Lügen kümmert."

Harris wirbt derzeit für ihr neues Buch "107 Days", in dem sie von ihrem kurzen Präsidentschaftswahlkampf nach dem Rückzug von Joe Biden aus dem Rennen erzählt. Wenn Sie mehr über ihr Interview mit der BBC erfahren möchten, können Sie dies unter folgendem Link tun. Go!