Kamaeru: A Frog Refuge überträgt dir die Verantwortung für eine Froschfarm

Wenn Sie ein Fan von unbeschwerten Landwirtschaftssimulationen sind und Schwierigkeiten haben, etwas zu finden, das Ihren Stardew Valley-Juckreiz kratzt, dann sollten Sie die kommenden Kamaeru: A Frog Refuge im Auge behalten. Hier können Sie etwas so Originelles wie eine Froschfarm betreiben.

Es gibt über 1000 Frösche zu sammeln, von denen viele natürlich geheim und schwer zu bekommen sind. Darüber hinaus gibt es Minispiele, in denen Sie versuchen können, spezielle Versionen zu züchten und gleichzeitig eine gute Tat für die Natur und die Tiere zu tun. So beschreibt der Entwickler Humble Reeds seinen Titel in der Pressemitteilung:

"Kamaeru: A Frog Refuge ist ein gemütliches Landwirtschaftssimulationsspiel über das Sammeln und Aufziehen von Fröschen, die Landwirtschaft und den Erhalt der Natur. Du spielst eine gute Seele, die einem alten Freund hilft, die Feuchtgebiete deiner Kindheit wiederherzustellen, indem du sie in einen sicheren Hafen für freundliche kleine Frösche verwandelst. Mit Hilfe der einladenden NPCs des Spiels fotografierst und züchtest du Frösche, um deinen Ruf zu verbessern, dein Refugium zu dekorieren und einheimische Pflanzen anzubauen, damit dein Amphibiendomizil gedeiht!"

Charmantes Konzept, nicht wahr? Kamaeru: A Frog Refuge wird am 8. Juni für PC, Switch und Xbox veröffentlicht. Sie können sich den neuesten Trailer (der sehr kurz ist) und einige Bilder unten ansehen.