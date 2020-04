Kalypso Media bestätigt neues Commandos-Spiel

Die Strategieserie Commandos gehörte damals zu den absolut wichtigsten RTS-Games auf dem Markt, doch im Laufe der Jahre versanken die Titel in der Bedeutungslosigkeit, da sie von anderen Titeln im gleichen Genre ersetzt wurden. Anfang des Jahres hat Kalypso Media versucht, das Interesse der Fans mit einer uninspirierten HD-Neuauflage abzuchecken, doch uns liegen keine Daten darüber vor, wie gut das geklappt hat.

Nachdem Commandos 2 HD Remaster auf diesem Wege restauriert worden ist, gab der Verlag Kalypso nun ein neues Spiel in der Serie in Auftrag. In einem Blogbeitrag auf der Webseite des Herausgebers wird ein internes Team namens Claymore Game Studios als Entwickler dieses Vorhabens genannt. Die Mannschaft kommt aus Darmstadt in der Nähe von Frankfurt am Main und über das eigentliche Spiel ist nur wenig bekannt. Dieses Projekt wird nicht nur für den PC entwickelt, sondern soll wohl auch auf Playstation 5 und Xbox Series X verfügbar sein. Kalypso hat die Rechte an der Serie im Jahr 2018 erworben.