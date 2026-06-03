Kalifornischer Kondor erstmals seit über 100 Jahren in Oregon gesichtet

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Vor über 100 Jahren verschwand der letzte kalifornische Kondor aus Oregon, einer Art, die heute vom Aussterben bedroht ist. In den 1980er Jahren war sie im Wesentlichen verschwunden, was zur Gefangennahme der 22 verbliebenen Vögel für ein Zuchtprogramm führte.

Der Yurok-Stamm arbeitet an Wiederansiedlungsmaßnahmen, um die Population zu steigern, und es scheint, dass diese Bemühungen auf dem richtigen Weg sind. OPB berichtet nun, dass diese Woche ein kalifornischer Kondor nach Oregon geflogen ist – das erste Mal seit 1904.

Tiana Williams Claussen, Direktorin des Yurok-Stammes-Wildtieramts, sagt in einer Stellungnahme, dass der Vogel, der als B9 bezeichnet wird, von der abenteuerlustigeren Art sei:

"Sie flog fast 100 Meilen pro Tag, was bedeutet, dass sie die Landschaft wirklich so nutzte, wie es nur ein Kondor kann, und die Berge und Flüsse ausnutzte, die gute Flugkorridore bieten."

Die aktuelle Population wächst, und das Ziel ist es, diesen Sommer mehr Vögel freizulassen; Diejenigen, die bereits in freier Wildbahn sind, werden regelmäßig überwacht, und hoffentlich ist dies ein erstes Zeichen dafür, dass die Art überleben könnte.