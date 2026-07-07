Kalifornien gibt die heilige Küste an indigene Stämme zurück

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Die meisten Menschen kennen oft sehr tragische Geschichten darüber, wie indigene Völker im Laufe der Geschichte ihres Landes und ihrer heiligen Stätten beraubt wurden. In letzter Zeit jedoch betrachten immer mehr Menschen dies als Fehler und versuchen, es rückwirkend zu korrigieren.

Genau das hat Kalifornien inzwischen getan, indem es die Rechte an dem Äquivalent von vier Kilometern Strandfront an die Amah Mutsun Tribal Band und den Muwekma Ohlone Tribe zurückgegeben hat, so die LA Times. Beide Stämme betrachten die Stätte, die südlich von San Francisco liegt, als heilig, und sie ist seit langem staatliches Land.

Die Entscheidung wird voraussichtlich auch der Tierwelt und Ökosystemen zugutekommen und zusätzlich die Rechte indigener Völker stärken.