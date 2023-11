Kaley Cuoco spielt eine ehemalige Attentäterin in Prime Video's Role Play

Prime Video will das neue Jahr mit einem Knall beginnen, denn der Streaming-Dienst hat nun angekündigt, dass wir uns am 12. Januar 2024 auf einen brandneuen Film freuen können, der sein Debüt feiert und Kaley Cuoco und David Oyelowo in den Hauptrollen zeigt.

Dieser Film, der als Role Play bekannt ist, dreht sich um ein junges Paar, dessen Leben auf den Kopf gestellt wird, als die Vergangenheit der Frau zurückkehrt, um sie zu verfolgen. Wie der Trailer zeigt, spielt Cuoco im Wesentlichen eine ehemalige Attentäterin, die wieder ins Rampenlicht gerückt wird, nachdem eine Person aus ihrer Vergangenheit zurückkehrt, um sie zu verfolgen.

Role Play wird von Thomas Vincent inszeniert und zeigt auch Bill Nighy als einen der Hauptantagonisten des Films. Seht euch unten den Trailer zum Film an, bevor er in ein paar Monaten in die Kinos kommt.