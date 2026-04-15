Kaja Chan würde "gerne die Rolle" von Split Fiction s Mio wiederholen, vielleicht sogar in der kommenden Verfilmung

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Hazelight ist ein relativ junger Entwickler, der erst 2014 gegründet wurde. Zu diesem Zweck und in diesem Zeitraum hat das renommierte schwedische Studio, bekannt für kooperativ orientierte Titel, A Way Out, It Takes Two und Split Fiction debütiert, die beide äußerst beliebt waren. Angesichts ihres Erfolgs und ihrer Reichweite ist oft die Frage aufgekommen, ob Hazelight jemals versuchen wird, eines seiner Spiele zu etablierten Serien mit Nachfolgern zu machen, etwas, das bisher nicht gelungen ist.

Aber wenn das jemals passieren sollte und Hazelight ein weiteres Kapitel in der Split Fiction -Geschichte erkunden würde, zum Beispiel, wären seine Hauptstars daran interessiert, zurückzukehren? Wir haben der Person hinter Mio, Kaja Chan, genau diese Frage in einem kürzlichen Interview gestellt, auf das sie uns eine sehr positive Antwort gab, bevor sie darauf einging, wie eine Repressalie überhaupt in der Hollywood-Adaption unter der Regie von John M. Chu mit Sydney Sweeney als Hauptdarstellerin möglich sein könnte.

"Absolut. Das würde ich sehr gerne. Ich meine, jetzt gibt es diesen ganzen Trubel um eine mögliche Split Fiction Produktion in Hollywood. Offensichtlich würde ich sehr gerne... Mein Vorschlag an Sie, John M. Chu, ist, dass es ein Level im Split Fiction Film geben sollte, nämlich das Videospiel.

"Ich denke, Elsie und ich sollten unsere Rolle als Mio und Zoe in dieser alternativen Nebengeschichte wiederholen, in der sie, weißt du, wer auch immer sie haben... Sydney Sweeney und wer auch immer den anderen spielen muss, sie treten in die Nebengeschichte ein und plötzlich sind sie nicht mehr sie. Das sind wir."

Chan sprach dann weiter darüber, wie wichtig Mio für sie geworden ist und warum sie die Chance benutzen würde, zur Rolle zurückzukehren, falls sich die Gelegenheit ergibt.

"Aber, aber, aber ja, ich würde die Rolle gerne wieder aufnehmen. Ich habe eine unglaubliche Bindung zu Mio entwickelt und jedes Mal, wenn ich Material zu dieser Figur sehe, egal ob es in sozialen Medien auftaucht oder ich kürzlich einige der Clips zurückschaue, um Material zusammenzustellen, werde ich wirklich liebevoll und sentimental. Und ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass ich diese Person beobachte, in die ich mich irgendwie verliebt habe und über die ich sehr beschützend geworden bin. Und ja, ich würde absolut gerne wieder in ihre Haut schlüpfen und hoffe, dass es nicht das letzte Mal ist, dass ich diese Figur spiele."

Das vollständige Interview mit Chan finden Sie unten für mehr zu Split Fiction und seinen Hoffnungen auf die BAFTA Games Awards später in dieser Woche.