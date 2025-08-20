Kaitlyn Dever über die Todesszene in The Last of Us Staffel 2: "Ich war gezwungen, den Raum zu verlassen"

HQ

Wenn du The Last of Us: Part 2 gespielt oder die letzte zweite Staffel der ebenso gefeierten Serie gesehen hast, dann kennst du eine ganz bestimmte Szene, die für Aufsehen gesorgt hat, und besonders diese Szene hat bei einem der Darsteller der Serie großen Anklang gefunden.

Die zweite Staffel von The Last of Us (HBO) erhielt satte 16 (!) Emmy-Nominierungen im vergangenen Monat und vor der bevorstehenden Serie setzten sich die Darsteller und Showrunner Neil Mazin zusammen, um vor einer ausgewählten Gruppe von Fans (und der Presse) über Schlüsselszenen und Details hinter den Kulissen zu sprechen. Es war von vielen unvergesslichen Szenen und umjubelten Auftritten die Rede, und als Abby-Darstellerin Kaitlyn Dever über die Todesszene in der zweiten Staffel spricht, gibt sie zu, dass Bella Ramsays Leistung so gut war, dass sie weinend den Raum verlassen musste.

"Joel liegt tot da, ich weiß nicht, wie ihr das in diesem Moment erlebt habt. Ich musste den Raum verlassen. Ich konnte es mir nicht ansehen. Ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt", sagt sie dem Hollywood Reporter.

Den Clip könnt ihr euch unten ansehen.