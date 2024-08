Kaitlyn Dever erhielt während der Dreharbeiten zu "The Last of Us" zusätzlichen Schutz

HQ

Als The Last of Us: Part II veröffentlicht wurde, gab es einen Tiefpunkt in der Spielewelt, an dem einige Spieler die Figur Abby mit der realen Schauspielerin Laura Bailey verwechselten und ihr Morddrohungen schickten. Diese Rolle in der TV-Serie zu übernehmen, kann daher keine leichte Sache gewesen sein, aber genau das hat Kaitlyn Dever getan, und wie Abby hat sie während der Dreharbeiten eine persönliche Tragödie durchgemacht, da ihre Mutter gerade an Brustkrebs gestorben war.

Auf jeden Fall war sich die Crew sehr wohl bewusst, dass Dever wegen des Hasses, den Bailey ertragen musste, Schutz brauchte. Isabela Merced, die Dina in der Serie spielt, sagt in einem Interview im Happy Sad Confused-Podcast, dass die Sicherheitsvorkehrungen rund um Dever besonders streng waren. Wir hoffen, dass sie nicht das durchmachen muss, was Bailey durchmachen musste.