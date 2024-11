Kaitlyn Dever beutet die verdrehte Gesundheits- und Wellnessbranche in der Netflix-Serie Apple Cider Vinegar aus

Viele von uns werden Kaitlyn Dever ab nächstem Jahr sehr gut kennen, denn die Schauspielerin Ticket to Paradise, Next Goal Wins und Open Roads wird in der zweiten Staffel von The Last of Us auftreten und die Hauptrolle der Abby Anderson spielen. Während wir diese Leistung in den ersten Teilen des Jahres 2025 erwarten, wird Dever auch im nächsten Jahr eine Serie für Netflix leiten, eine Show, die als Apple Cider Vinegar bekannt ist.

Diese Show dreht sich um eine Australierin, die behauptet, einen Hirntumor im Endstadium durch Gesundheits- und Wellness-Modeerscheinungen geheilt zu haben, was in Wirklichkeit eine große fette Lüge ist, die sie ihrem Publikum erzählt, da bei ihr nie Krebs oder ein Tumor diagnostiziert wurde.

Netflix erklärt: "Apple Cider Vinegar spielt in den Anfängen von Instagram und folgt zwei jungen Frauen, die sich aufmachen, ihre lebensbedrohlichen Krankheiten durch Gesundheit und Wellness zu heilen und dabei ihre globalen Online-Communities zu beeinflussen – wenn es nur wahr wäre."

Es ist unklar, wann genau Apple Cider Vinegar auf Netflix erscheinen wird, abgesehen davon, dass es im Jahr 2025 sein wird, aber wir haben einen Teaser-Trailer für die Serie, den Sie unten sehen können.