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Deutschland startete mit einem Knall in die Weltmeisterschaft 2026, mit einer 1:7-Klatsche gegen die bereits ausgeschiedenen Debütanten, Curaçao. Sie setzten einen hart erkämpften Sieg gegen die Elfenbeinküste fort, beendeten die Gruppenphase der Weltmeisterschaft jedoch mit einer 1:2-Niederlage gegen Ecuador – was immer noch reichte, um sich als Gruppenführer zu qualifizieren, und trafen heute Abend (22:30 CEST, 21:30 BST) im Achtelfinale auf Paraguay.

Gary Lineker, ehemaliger englischer Stürmer, ehemaliger BBC-Moderator, der wegen Kritik an Englands Anti-Einwanderungspolitik vom Sender genommen und später von der BBC entlassen wurde, weil er einen Beitrag zum Zionismus veröffentlichte, beschrieb Julian Nagelsmanns Team in einem Interview mit L'Équipe als "eine der schwächsten deutschen Nationalmannschaften".

Das Interview mit der französischen Zeitung handelte von der Möglichkeit eines Deutschland-gegen-Frankreich-Spiels im Achtelfinale, und der britische Spieler sagte, dass "sie ruhig schlafen können". "Ich glaube, ich könnte mich irren, dass dies eine der schwächsten deutschen Nationalmannschaften ist, die ich je gesehen habe. Frankreich sollte problemlos das Viertelfinale erreichen. Deutschland lebt von seiner Vergangenheit. Denk nur daran, dass sie bei den letzten beiden Weltmeisterschaften nicht einmal aus der Gruppenphase herausgekommen sind. Also denke ich, du kannst ruhig schlafen."

Kai Havertz, deutscher Stürmer von Arsenal, reagierte auf Linekers Kritik auf der Pressekonferenz vor dem heutigen Spiel, auch wenn er sagte, er habe sie nicht gelesen. "Jeder kann seine eigene Meinung haben. Damit habe ich kein Problem. Ich habe nicht einmal gelesen, was er gesagt hat. Bei einem Turnier wie diesem fangen viele Leute an, über dich zu reden. Ich glaube nicht, dass das wirklich jemand hört. "

"Wir haben bereits viele Experten in unserem Land. Wenn auch Leute aus anderen Ländern anfangen zu reden, reicht das. Es ist leicht, von außen zu kritisieren. Das interessiert mich überhaupt nicht."