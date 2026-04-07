Kai Havertz erzielt einen späten Siegtreffer und gibt den Arsenal-Fans neue Hoffnungen

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Während die meisten Blicke in Europa auf den europäischen Klassiker Real Madrid gegen Bayern München gerichtet waren, war das andere Champions-League-Viertelfinale am Dienstag, theoretisch ein leichtes für Arsenal, angespannt, da Sporting das Unentschieden in der Premier League in 90 Minuten torlos hielt... doch Kai Havertz erzielte in der Nachspielzeit den Siegtreffer und brachte Arsenal in Führung ins Rückspiel am nächsten Mittwoch.

Arsenal stand unter großem Druck, nachdem sie in den letzten Wochen zwei Niederlagen und Ausscheidungen im EFL Cup und FA Cup erlitten hatten. Premier League und Champions League sind noch in Reichweite, wobei die meisten Arsenal als Favoriten auf den Titel vorhersagen, da sie – theoretisch – das einfachste Viertelfinale bekommen haben. Und Havertz, der als Einwechselspieler kam, verschaffte Gunners eine Führung, die sie am nächsten Mittwoch nach London mitnehmen können.

Bis dahin wird sich Arsenal weiterhin auf die Premier League konzentrieren, da sie sich keinen weiteren Fehler leisten können, wenn sie ihre Führung vor Manchester City halten wollen.