Kaffeefleck enthüllt Into the Unwell

Coffee Stain Publishing, bekannt für Smash-Hits wie Valheim, Deep Rock Galactic und Satisfactory, hat ein brandneues Spiel vorgestellt - diesmal mit dem schwedischen Studio She Was Such a Good Horse (wahrscheinlich der beste Entwicklername aller Zeiten) auf dem Fahrersitz: Into the Unwell.

Das Spiel, das eine einzigartige Comic-Ästhetik aufweist, wird als Koop-Action-Roguelike beschrieben, und ehrlich gesagt kann es nie zu viele davon geben. Es startet bald im Steam Early Access, und Sie können sich bereits auf der Steam-Seite von Into the Unwell für den Spieltest anmelden.

Wie die Maus: P.I. For Hire und Cuphead ist Into the Unwell visuell von der Gummischlauch-Animation der 1930er Jahre inspiriert. Es sieht ebenso glatt wie unterhaltsam aus. In einer Pressemitteilung beschreibt Coffee Stain Publishing das Spiel so:

"Into the Unwell verleiht dem Action-Roguelite einen Whack'n'Slash-Twist, in dem die Spieler in die Rolle verschiedener ausgefallener Ausgestoßener schlüpfen. Wenn sie alleine oder mit bis zu drei Freunden spielen, müssen sie die Laster dieser Charaktere zu ihrem Vorteil nutzen, während sie sich durch eine Reihe surrealer Roguelite-Levels kämpfen.

Durch die Mischung aus chaotischen Kämpfen und Jump'n'Run-Chaos mit einer verdrehten Interpretation des Gummischlauch-Kunststils der 1930er Jahre finden sich die Spieler in einem cartoonartigen Fiebertraum wieder, in dem sie auf exzentrische anthropomorphe Feinde treffen und sich an Bosskämpfen versuchen, die ebenso bizarr wie kriegerisch sind. Während die Spieler durch das Chaos vorankommen, können sie neue spielbare Charaktere freischalten, ein Arsenal unorthodoxer Waffen im Amboss aufrüsten und Talentsterne sammeln, um besondere Kräfte zu entfesseln.

Into the Unwell, das demnächst im Early Access auf Steam erscheint, verspricht eine herrlich niedergeschlagene Reise durch die Köpfe von Außenseitern, bei der der Kampf gegen innere Dämonen, das Schwingen verrückter Waffen und das Annehmen von Umwälzungen Teil der Reise sind."

Wie bereits erwähnt – der Early Access ist bald verfügbar, und Sie können sich bereits für Tests anmelden. Es gibt noch kein Wort über eine endgültige Veröffentlichung, aber bis dahin können Sie sich den Trailer unten ansehen.