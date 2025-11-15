Kaffee, Bananen und Rindfleisch: Trump senkt Zölle, um die Kosten für Waren in den USA zu senken

HQ

Trump hat die Zölle auf mehr als 200 importierte Lebensmittel, darunter Kaffee, Bananen und Rindfleisch, aufgehoben, um auf den wachsenden Druck durch die hohen Lebensmittelpreise zu reagieren. Die Rücknahme trat am Donnerstag um Mitternacht rückwirkend in Kraft und markiert damit eine klare Wende, nachdem die Zölle monatelang als inflationsunschädlich verteidigt worden waren.

Zollrücknahme zielt auf steigende Lebensmittelkosten ab

Die Regierung sagt, dass die Ausnahmen auf neue Handelsrahmenabkommen mit Argentinien, Ecuador, Guatemala und El Salvador folgen. Viele der betroffenen Artikel, von Rinderhackfleisch und Orangen bis hin zu Kakao und Tomaten, haben im vergangenen Jahr einige der stärksten Preissteigerungen erlebt, was die Frustration der Verbraucher noch verstärkt.

Industrieverbände begrüßten die Maßnahme und argumentierten, dass sie die Kosten für Haushalte und Lebensmittelproduzenten senken sollte, obwohl die von der Liste ausgeschlossenen Sektoren ihre Enttäuschung zum Ausdruck brachten. Trump sagte, er erwarte keine weiteren Änderungen und merkte an, dass "die Kaffeepreise sehr bald auf der niedrigen Seite sein werden".