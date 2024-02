Kadokawa erwirbt Acquire, die Schöpfer der Octopath Traveler-Serie

HQ

Kadowaka hat seine Bemühungen, seine Reichweite in der Videospielbranche zu erweitern, mit seiner neuen Akquisition, dem Studio Acquire, ausgeweitet. Bekannt dafür, dass sie kürzlich die beiden Teile der Octopath Traveler-Serie entwickelt haben, war es laut Kadowaka ein notwendiger Schritt für sie, ihre Fähigkeit zu stärken, neues geistiges Eigentum in Videospielen zu schaffen.

Im Jahr 1994 wurde Acquire mit der Spezialisierung auf die Entwicklung und den Verkauf von Originalspielen für Konsolen sowie die Teilnahme an Entwicklungsprojekten gegründet. Obwohl Acquire heute vor allem für die Octopath Traveler-Serie für Square Enix bekannt ist, war das Unternehmen auch für die Entwicklung der Tenchu- und Way of the Samurai-Serien verantwortlich, die sich im Besitz der Tochtergesellschaften der Kadokawa Group, FromSoftware bzw. Spike Chunsoft, befinden. Zu den bemerkenswerten, im Selbstverlag veröffentlichten Serien gehört Akiba's Trip.

Kadokawa hat auch seinen Finanzbericht für Ende 2023 veröffentlicht. Darin sprachen sie über den großen Erfolg, den Armored Core VI für sie hatte, und über die großen Erwartungen, die sie an Synergien zwischen Acquire und den beiden anderen großen Studios, die sie bereits haben, FromSoftware und Spike Chunsoft, haben.