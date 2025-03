Kabila agiert hinter den Kulissen, während sich die Krise im Kongo verschärft

HQ

Joseph Kabila, ehemaliger Präsident der Demokratischen Republik Kongo, ist still und leise wieder auf der politischen Bühne des Landes aufgetaucht und führt hinter den Kulissen Gespräche mit Oppositionellen, während die M23-Rebellion im Osten eskaliert, so fünf Quellen, die mit der Kontaktaufnahme vertraut sind (via Reuters).

Kabila, der einst Teil eines unbequemen Machtteilungsabkommens mit dem derzeitigen Präsidenten Felix Tshisekedi war, ist zu einem scharfen Kritiker seines Nachfolgers geworden. Seine jüngsten Kontakte, einschließlich Treffen mit prominenten Oppositionsführern, haben Spekulationen über einen möglichen politischen Übergang ausgelöst, obwohl kein klarer Plan aufgetaucht ist.

Unterdessen nehmen die Spannungen zwischen der Regierung und Kabilas Verbündeten zu: Beamte sollen eines seiner Boote wegen des Verdachts auf Waffenschmuggel blockiert haben – eine Anschuldigung, die sein Lager bestreitet. Da die von Ruanda unterstützten Rebellen mehr Territorium als je zuvor erobern, und Tshisekedi darum kämpft, die Kontrolle zu behalten, steht im Kongo immer mehr auf dem Spiel.