K-Pop und Videospiele: Schlüssel zum Verständnis des Einflusses des Musikgenres, das den Westen erfasst

Bei Gamereactor sind wir schon lange von diesem südkoreanischen Kulturphänomen besessen. Tatsächlich war es vor ein paar Tagen, als ich meine Eindrücke über Honor of Kings (ein MOBA voller Musik, die an K-Pop erinnert) schrieb, die uns dazu veranlasste, dies zu schreiben. Sie wissen wahrscheinlich schon viel darüber, vielleicht mehr als wir, aber wir dachten, dass es, wie man so schön sagt, kein schlechtes Brot für einen hungrigen Mann gibt. Heute werden wir also über K-Pop und seinen Einfluss auf die Multimedia-Szene sprechen. Schließlich brauchen wir keine Erlaubnis, um zu tanzen.

K-Pop oder südkoreanischer Pop ist ein musikalisches Phänomen, das Grenzen überwunden hat und zu einer globalen Kraft geworden ist. Seit seinen bescheidenen Anfängen in den 1990er Jahren, als Pioniergruppen wie Seo Taiji und Boys begannen, Elemente der Pop- und Hip-Hop-Musik in ihre Songs zu integrieren, hat sich K-Pop zu einer Multi-Milliarden-Dollar-Industrie entwickelt. Sein Erfolg basiert auf einer Mischung aus eingängiger Musik, beeindruckender Choreografie und fesselnder visueller Ästhetik, die alle von einer gut durchdachten Marketingstrategie unterstützt werden. Es gibt zwei unbestrittene Namen, die in den letzten Jahren über den anderen mitschwingen: BTS und BLACKPINK.

BTS, auch bekannt als Bangtan Sonyeondan, haben eine beeindruckende Leistung vollbracht, indem sie als erste K-Pop-Gruppe weltweiten Ruhm erlangt haben. Seit ihrer Gründung im Jahr 2013 haben sie eine Legion internationaler Fans (bekannt als ARMY) mit Musik, die Themen wie Liebe, Selbstakzeptanz und Gesellschaft anspricht. Ihre Alben haben die Billboard-Charts angeführt, und ihre Konzerte auf der ganzen Welt ziehen riesige Menschenmengen an. Die Authentizität und das soziale Engagement von BTS sowie ihre Fähigkeit, eine emotionale Verbindung zu ihrem Publikum herzustellen, waren der Schlüssel zu ihrem Erfolg.

BLACKPINK hingegen hat einen Rekord in der Unterhaltungsindustrie aufgestellt. Seit ihrem Debüt im Jahr 2016 hat die rein weibliche Gruppe mit ihren kraftvollen Hymnen und ihrer wirkungsvollen Ästhetik weltweite Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die Gruppe hat bewiesen, dass sie eine unaufhaltsame Kraft im K-Pop ist. Ihre Fähigkeit, Musik, Mode und Social-Media-Präsenz zu verschmelzen, hat ihnen einen Platz in den Herzen von Millionen von Fans auf der ganzen Welt eingebracht.

Aber wie ein weiser Mann einmal sagte, zieh deine Schuhe an deine Füße. Deshalb wollen wir heute K-Pop in unser eigenes Territorium bringen und über seinen Einfluss im Multimedia-Bereich sprechen, da sein Einfluss nicht auf die Musik beschränkt ist, sondern auch in die Welt des Films, des Fernsehens und der Videospiele eingedrungen ist. In den letzten Jahren haben wir zum Beispiel eine Reihe von Dokumentarfilmen gesehen, die das Leben dieser K-Pop-Ikonen erkunden und einen tieferen Einblick in ihr Leben und ihre Karrieren bieten. Wir haben festgestellt, dass die Filmografie dieser Filme und Serien sehr schlecht dokumentiert ist, deshalb erzählen wir Ihnen im Folgenden alles darüber - wir möchten nicht, dass Sie es verpassen!

Beginnend mit BTS haben wir "Burn the Stage" (2018), das einen intimen Einblick in die Gruppe während einer ihrer Tourneen bietet, während "Love Yourself in Seoul" (2018) eines ihrer Konzerte einfängt. "Bring the Soul" (2019) und "Break the Silence" (2020) setzen ihre Reise auf weiteren Tourneen fort, während "Permission to Dance on Stage LA" (2022) ihre Rückkehr auf die Bühne in Los Angeles nach der Pandemie dokumentiert (ausgerechnet das ist mein Favorit). "Yet to Come" (2023) feiert ein Konzert der neuen Tournee und "BTS Monuments: Beyond the Star" (2023) blickt auf die Meilensteine der Gruppe zurück. In jüngerer Zeit ist "HOPE on the Street" (2024), das auf Prime Video zu sehen ist, eine Miniserie mit J-Hope, einem der Mitglieder der Gruppe. Und es gibt noch ein paar weitere Dokumentarfilme, aber das sind die, die ich gesehen habe. Das Beste ist, dass Sie mit einem von ihnen beginnen können: Sie sind alle sehr gut und keiner von ihnen wird Sie enttäuschen.

BLACKPINK ihrerseits haben auch eine Reihe von Produktionen veröffentlicht, die ihrer Karriere folgen. "Light Up the Sky" (2020) ist eine Dokumentation auf Netflix, die die Geschichte der Band von ihren Anfängen bis zum weltweiten Ruhm erzählt und den Fans ein vollständiges Bild ihrer Entwicklung vermittelt. "Blackpink: The Movie " (2021) feierte ihre Karriere mit Konzertmitschnitten und Momenten hinter den Kulissen und bot den Fans ein näheres Erlebnis. Und für Fans, die auf das Neueste von BLACKPINK warten, wird "BLACKPINK World Tour [Born Pink]" am 31. August 2024 veröffentlicht. Dieser Film wird die Highlights der "Born Pink"-Welttournee einfangen und einen exklusiven Einblick in ihre Live-Show geben.

Abgesehen von Filmen und Serien ist ein weiteres klares Beispiel für den Einfluss von K-Pop im Multimedia-Bereich die Integration von Musik und Videospielen. Vor nicht allzu langer Zeit begannen Entwickler, die globale Anziehungskraft von K-Pop zu erkennen und begannen, mit Künstlern und Gruppen zusammenzuarbeiten, um immersive und fesselnde Erlebnisse für Gamer zu schaffen. Ein bemerkenswertes Beispiel dafür ist League of Legends.

Im Jahr 2018 führte League of Legends, eines der beliebtesten Spiele der Welt, K/DA ein, eine virtuelle K-Pop-Gruppe, die sich aus Charakteren aus dem Spiel und Stimmen von K-Pop-Sängern zusammensetzt. Die Debütsingle "POP/STARS" von K/DA wurde nicht nur ein viraler Hit, sondern markierte auch einen Meilenstein in der Art und Weise, wie Videospiele Elemente der Popkultur integrieren können. Die Zusammenarbeit zwischen Riot Games und K-Pop-Künstlern wie Soyeon und Miyeon von (G)I-DLE zeigte, wie K-Pop in neue Medien expandieren und ein Publikum jenseits der traditionellen Musikszene ansprechen kann.

Der Einfluss von K/DA beschränkte sich nicht nur auf das Spiel. Das Musikvideo zu "POP/STARS" wurde auf YouTube millionenfach angeschaut und für seine visuelle Qualität und eingängige Musik gefeiert. Die Zusammenarbeit ist ein Beweis für die Kraft von K-Pop, Barrieren zu überwinden und Multimedia-Erlebnisse zu schaffen, die bei einem globalen Publikum Anklang finden.

Kurz gesagt: K-Pop hat seine südkoreanischen Ursprünge hinter sich gelassen und ist zu einer globalen Kraft in Sachen Multimedia geworden. Mit Ikonen wie BTS und BLACKPINK als Vorreiter und Innovationen in der Welt des Films und der Videospiele beweist K-Pop weiterhin seine Fähigkeit, das Publikum auf der ganzen Welt zu beeinflussen und mit ihm in Kontakt zu treten. Da sich die Popkultur weiterentwickelt, ist es aufregend, sich vorzustellen, welche neuen Formen der Einfluss des K-Pop in Zukunft annehmen wird. Wenn Sie also jemals zu einem K-Pop-Song in einem Videospiel tanzen oder eine Dokumentation über Ihre Lieblingsgruppe ansehen, machen Sie sich keine Sorgen und denken Sie daran: Wir brauchen keine Erlaubnis zum Tanzen.