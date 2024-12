HQ

Die jüngste Hollywood-Party zur Feier der Veröffentlichung von Netflix' Squid Game 2 wurde zu einem wichtigen Moment, bei dem zwei der größten kulturellen Phänomene Südkoreas aufeinanderprallten: die weltweit beliebte Serie Squid Game und der aufstrebende K-Pop-Star Jungkook von BTS. Bei der Veranstaltung wurden mehrere Tracks seines Albums GOLDEN gespielt, darunter Hits wie "Standing Next To You", "3D" und "Seven" – die einzigen Songs eines Solo-K-Pop-Künstlers, die an diesem Abend gespielt wurden.

Die Fans teilten ihre Begeisterung schnell online, und viele drückten aus, wie stolz sie auf den wachsenden globalen Einfluss von Jungkook waren. Seine Musik schlägt eindeutig Wellen, und seine Teilnahme an einer so hochkarätigen Veranstaltung beweist, wie weit sein Einfluss reicht.

Diese Party präsentierte Jungkook nicht nur als kulturelle Kraft, sondern unterstrich auch die unbestreitbare Verbindung zwischen K-Pop und globaler Unterhaltung. Es war eine Nacht, die den immensen Einfluss Südkoreas auf der Weltbühne verstärkte, von Hit-Shows wie Squid Game bis hin zum internationalen Erfolg von K-Pop.

Mit der Veröffentlichung von Squid Game 2, die für den 26. Dezember 2024 geplant ist, warten die Fans gespannt auf das nächste Kapitel der Serie. Was denken Sie – wird der globale Einfluss der südkoreanischen Kultur im Jahr 2025 weiter zunehmen?

