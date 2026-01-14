K-Pop-Schlagzeugduett stiehlt die Show beim Japan-Südkorea-Gipfel

HQ

Dieses überraschende Trommelduett zwischen dem südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung und Japans Premierministerin Sanae Takaichi ist viral gegangen und sorgt für einen unerwarteten und spielerischen Abschluss der Gipfelgespräche in Japan.

In passenden blauen Jacken saßen die beiden Leader Seite an Seite hinter Schlagzeugsets und spielten zu K-Pop-Hits wie BTS' Dynamite mit. Der Auftritt beendete Lees offiziellen Besuch und verwies auf Takaichis Vergangenheit als Heavy-Metal-Schlagzeuger.

Lee beschrieb die Sitzung später als "etwas unbeholfen", doch das Video verbreitete sich schnell online und wurde dafür gelobt, eine wärmere und menschlichere Seite der Diplomatie zu zeigen. Während des Besuchs schenkte Lee Takaichi ein Schlagzeug, und die beiden tauschten signierte Trommelstöcke aus.

Der Moment hatte auch symbolisches Gewicht. Japan und Südkorea teilen eine lange und schwierige Geschichte, sind aber enge Sicherheitspartner und Verbündete der USA, insbesondere da die Spannungen mit China und Nordkorea zunehmen. Beide Staatschefs drängen auf eine engere Zusammenarbeit.

In dem oben gesehenen Beitrag zu X verglich Lee ihr Trommeln mit Diplomatie. "Auch wenn unser Timing etwas anders war, teilten wir die Absicht, denselben Rhythmus zu finden", schrieb er und fügte hinzu, dass derselbe Geist die zukünftigen Beziehungen zwischen Japan und Südkorea leiten würde.