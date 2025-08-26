K-Pop Demon Hunters schreibt Billboard-Geschichte mit 3 Songs in den Top 5

HQ

Es ist eigentlich eine ziemlich seltsame Geschichte. Sony schuf K-Pop Demon Hunters , aber nach der Pandemie war das Interesse der Kinos unsicher, so dass sie alle Rechte für 20 Millionen US-Dollar an Netflix verkauften, da sie nicht vollständig an das Projekt glaubten. Sie enthielten nicht einmal eine Klausel über die Gewinnbeteiligung, falls sie sich durchsetzen würde.

Und man kann mit Sicherheit sagen, dass das ein Fehler war. K-Pop Demon Hunters hat sich schnell zum erfolgreichsten Film von Netflix aller Zeiten und zu einer der erfolgreichsten Produktionen insgesamt entwickelt. Man kann sich nur vorstellen, wie sich die Netflix-Führungskräfte derzeit darum bemühen, eine Strategie für dieses Phänomen zu entwickeln.

Jetzt gibt es ein neues Zeichen seines beispiellosen Erfolgs, denn laut Billboard ist der mit Musik vollgepackte Film der erste seit fast 50 Jahren, dem das Kunststück gelungen ist, drei Songs gleichzeitig in den Top 5 der Billboard Hot 100 zu haben. Das letzte Mal war dies mit dem unglaublich eingängigen und klassischen Saturday Night Fever von 1978 passiert, so dass die Dämonenjäger, gelinde gesagt, in guter Gesellschaft sind.

Haben Sie schon K-Pop Demon Hunters gesehen und was halten Sie davon?