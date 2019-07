Juventus verlässt FIFA und wechselt zu eFootball PES 2020

Erst letzte Woche konnte Konami einen Vertrag mit Bayern München unterzeichnen, denn die Bayern sind mittlerweile ein offizieller Partner von eFootball PES 2020. Heute haben wir erfahren, dass der italienische Meister Juventus ebenfalls eine "langfristige, exklusive Partnerschaft" mit dem Fußballspiel eingegangen ist - ein neuer Trailer verrät euch alles Weitere.

Konami hat in diesem Jahr also die Exklusivrechte für den Verein und darf die offiziellen Namen, Wappen und Trikots verwenden. Der Konkurrent FIFA kann das nicht für sich behaupten, obwohl einige Spieler dort ebenfalls unter einem gesonderten Vertrag stehen und das EA-Spiel unterstützen. Konami freut sich natürlich trotzdem darüber, Stars wie Cristiano Ronaldo, der letztes Jahr der Titelspieler von FIFA 19 war, in 3D zu scannen.

Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development bei Konami Digital Entertainment B.V., schrieb in der Pressemitteilung: "Unsere weitreichende Partnerschaft mit Juventus Turin, einem der größten Teams der Welt, ist ein klares Statement für eFootball PES 2020 - das einzige Konsolenvideospiel, das die italienische Star-Mannschaft beinhalten wird. Unsere Reihe lebt den Slogan 'Playing is believing' und deshalb sind wir besonders stolz darauf, dass Juventus Turin an uns und unsere tolle, gemeinsame Zukunft glaubt."

