Juventus Turin heißt in FIFA 20 Piemonte Calcio

Gestern haben wir erfahren, dass Konami einen Vertrag mit der italienischen Fußballmannschaft Juventus unterzeichnete, eFootball PES 2020 ist demnach das einzige Konsolenspiel, dass die Mannschaft in naher Zukunft abbilden darf. Unmittelbar danach wurde die Frage aufgeworfen, wo diese Meldung FIFA zurücklässt, da Wappen und Trikots in diesem Deal enthalten sind.

EA hat im Anschluss daran bestätigt, dass ihre Partnerschaft mit Juventus am 30. Juni zu Ende ging. In einer weiteren Erklärung wurde die Namensänderung der Mannschaft in FIFA 20 und der kommenden Saison von FIFA Mobile bekanntgegeben. Juventus werde unter dem Namen Piemonte Calcio weitergeführt, mit benutzerdefiniertem Logo und Trikots.

EA stellte klar, dass das Team weiterhin über echte Spieler verfügt und dass die Chemie in Ultimate Team von den Änderungen nicht betroffen sei. Der Verleger versucht Fans damit zu beruhigen, dass die reale Leistung der Juventus-Fußballer in den Live-Spielerbewertungen dieses Teams berücksichtigt werden und Piemonte Calcio auch im Karrieremodus zur Verfügung stehen wird.

Trotzdem bleibt dieser Juventus-Deal mit Konami ein schwerer Schlag für EA - vor allem in Anbetracht dessen, dass Cristiano Ronaldo letztes Jahr der FIFA-Titelverteidiger auf dem Cover war. Der Champions-League-Sieger FC Liverpool hat sich jedoch bereits zu EA Sports und FIFA 20 bekehren lassen, Fans müssen sich also aussuchen, welche Teams sie auf welchen Plattformen spielen wollen. Welches Fußballspiel holt ihr euch dieses Jahr?

